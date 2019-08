"Flor tiene razón, le mandó un audio que lo escuchamos todos, dándole una devolución.. Entonces si al otro le duele, se pide perdón. Ya está. Yo le diría 'discúlpame no fue la intención', porque aparentemente no fue la intención, pero 'si a vos te dolió, te pido perdón'. A veces hay que pensar qué le pasa al otro, no la intención que tuvo uno, lo que uno quiso decir. Bueno, el otro lo interpretó mal y le dolió, entonces se pide perdón". subrayó.

Según explicó, para ella el tema "no pasa por uno sino por el otro". "El tema se cierra con unas disculpas", sostuvo. "A veces hay que correrse y ver qué le pasa al otro", insistió Nicole antes de aclarar: "Las disculpas, si no son sentidas, no sirven".