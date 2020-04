Nicole estalló por el consumo de carne en cuarentena

"No están captando el mensaje para nada, ¿no? ¿La nueva conciencia no los está cacheteando? Pueden ser pastas, facturas... No se necesita 'carne' para disfrutar en familia ni para sobrevivir, eh...", agregó la modelo que es vegetariana desde hace 25 años y en los últimos tiempos comenzó a adentrarse en el mundo del veganismo.

"Esta pandemia viene de la carne", Nicole en contra de la carnicerías y el consumo de carne

Cuando le digan que las pastas se hacen con huevo y la facturas con grasa animal se cae de cul...", comentó una mujer en Twitter. "'No entienden', pone, como que la gente que come carne es la culpable de que haya una pandemia", "Me preocupa muchísimo que quiera imponer su pensamiento como una verdad absoluta a los demás, y sea tan egocéntrica de creer que todos están equivocados menos ella...", fueron algunos comentarios que cosechó la publicación.

