Nicole: "Estoy condenada por ser rubia y de ojos claros"

¿Sufriste bullying en los desfiles cuando tenías doce, trece años?”, le preguntó Roberto Funes Ugarte que también participó en la edición de esta semana. “Cuando empecé a trabajar como modelo, sí porque yo era muy chica y las otras eran un poco más grandes. En un principio no cayó muy bien. Tenía doce años”, contestó Nicole.

“Igual vos llevabas las de ganar, ser rubiecita y de ojos verdes en la Argentina, peor somos los negros”, comentó el humorista "El Turco" Naím, a lo que Neumann replicó: “Nada que ver, ¿sabés que acá eso genera bullying? Yo siempre soy la mala, la fría, la yo qué sé... Estoy condenada justamente por ser rubia y de ojos claros”.

Luego de los comentarios de sus invitados, Nicole agregó: “Mi filosofía, en general, es no engancharme con la mala onda de la gente que opina sin saber realmente de tu vida”, reflexionó.

"Mirá si era morocha y de ojos negros con piel oscura"; "Por favor!!! Las cosas que hay que leer a esta hora...!!!"; "¿En serio? Porque a Gisele Gisele Bündchen le fue bárbaro!!"; "A mi me pasa lo mismo por pelado. Solidaridad con Nicole"; "Es muy aria para esta sociedad jajajaja"; "A mí me condenaron por sexy pero me largaron por falta de mérito"; "Pobre Nicole. Nació rubia de ojos claros y millonaria. Una vida llena de superaciones", "Imaginate lo que sufrió la pampa, que solo por ser morocha le pusiste La Muqui", fueron algunos comentarios que desataron las palabras de Nicole.

Embed

LEÉ MÁS

Nicole disparó contra Yanina Latorre y Nancy Pazos que la tildaron de "rubia tarada"

Nicole Neumann desató la polémica por discriminación: "Está lleno de negros"