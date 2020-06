Según explicaron en LAM, el futbolista se habría enterado de la infracción porque el monto de las multas quedó expuesto en las expensas. Sin embargo, al ser consultada sobre el tema, Nicole lo desmintió. "Delirios de él. A nadie le llegó una multa de nada. Solo me llegó un pago por un caño roto", dijo la modelo en un mensaje de audio que le envió a la panelista Karina Iavícoli.

"¿Nicole no es la misma que no dejaba ir a las nenas al edificio de Cubero porque tenían que tocar el ascensor, que hablaba de la pandemia, de la vacuna, del barbijo, la foto de Caras? La verdad que esta chica cambia todo el tiempo", disparó punzante Yanina Latorre.

"Los barrios privados tienen un protocolo muy exigente para entrar, entonces no dejan ingresar a nadie que no sea propietario", acotó por su parte Maite Peñoñori, antes de que en el ciclo mostraran una entrevista que le hizo a Nicole.

"No me hago masajes hace 100 años. La manicura entró, no para hacerme las manos, sino porque ahora vende alimentos. Yo la ayudo", sostuvo la panelista de Nosotros a la mañana. "Ella pudo pasar porque tiene el permiso de que trabaja con alimentos ahora, distribuye alimentos. Me entregó comida que le encargo". añadió.

"Las expensas igual las pago yo. A mi no me llegó ninguna multa, tuve un aumento porque se me rompió un caño de agua.. No sé si también le comunican las expensas a él, pero pagar las pago yo", recalcó Neumann.

