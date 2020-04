Embed

Primer golpe

“Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo. Es como parir el chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito, cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece”, agregó la rubia.

Enojada con Giménez, Nicole luego explicó que siempre adoptó perros con un montón de enfermedades y malos comportamientos. “Adoptar un animal es un compromiso para toda la vida. Hay una cizaña de cómo la gente transmite lo que uno dice”, explicó la modelo.

Palazo

Susana, en su nota con Intrusos, sostuvo que Nicole nunca participó de su ciclo y que nunca le pareció “un personaje interesante para entrevistar”. Ante eso, la famosa modelo hizo su devolución: “Me entrevistó un montón de veces, si entran a Youtube están los videos. En un momento de los más difíciles de mi vida, cuando no quería dar notas, me pagaron para dar la primera y única entrevista en ese programa”.

Por último, puso en escena la pandemia de coronavirus para pegarle a la diva: “Si ella se quiere comprar el perro que quiera, me parece bárbaro. Entiendo que la gente está vulnerable, agresiva, enojada, porque estamos con el encierro. La gente está medio a flor de piel, esta forma de hablar de ella no pega”.

