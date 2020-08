Nicole Neumann "golosa" y exigente en la cama

Y luego le lanzó la pregunta a su colega: “¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?”.

Sincero y sin nada que ocultar, Álvarez respondió: “¡Empeoró ese promedio! Pero es así: el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal”. Intrigada, la modelo fue por más y retrucó: “¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?”. Convencido, el conductor respondió: “Para una pareja que está hace cuatro años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí”.

Al escuchar la respuesta del Pollo, Nicole soprendió al reírse de su compañero. Pero la ex de Fabián Poroto Cubero no dejó el tema ahí, sino que aprovechó para revelar cuál era su promedio sexual cuando estaba casada con el ex futbolista. “Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada”, confesó la madre de Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con Cubero. El Pollo no se quedó en silencio y cerró el tema algo picante: “Vos serás una golosa”.