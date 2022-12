Nicole Neumann habló de la búsqueda de un embarazo con Manu Urcera

Allí, la modelo confesó que muchas veces sufrió por este tipo de acciones de la prensa, pero aseguró que ya no la afectan como antes.

“Hice un trabajo interno enorme. A veces me agarra en un momento emocional más bajo y también me hace mal, no soy Highlander. Pero en línea general trabajé mucho en no escuchar el afuera. Obviamente son cosas que se hablan y son planes que están, pero todo sucederá en su momento y cuando nosotros así lo decidamos. Nosotros ya somos una re familia”, agregó la modelo.

“Proyectamos constantemente nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia juntos. Entonces no tiene que pasar ninguna otra cosa específica. Se habla obviamente de ganas de todo. Está todo latente”, cerró el tema la modelo.

Además, también habló de su gran presente laboral y adelantó que ya tienen planes para el 2023. “Estoy terminando de darle forma a un proyecto personal que le vengo dando vueltas hace rato y quería hacer con tiempo. Tendrá que ver con el cuidado del medio ambiente, el cuidado personal, la belleza y la estética, pero siempre desde un lugar consciente”, aseguró.