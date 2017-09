"Me molesta cuando pierde tiempo con sus hijas por esta nueva relación", dijo Cubero al enterarse de que su ex oficializó su romance en España con el diputado Facundo Moyano.

El que tampoco se quedó callado fue Moyano, quien dijo ante la prensa que lo esperaba en el Aeropuerto: "Yo salgo con quien quiero, no tengo nada que ocultar".

Por su parte, Nicole también salió al cruce de las palabras del padre de sus tres hijas. "¿Le quito tiempo a las nenas por dos días? No sé… No me molesta que se cuestione mi rol de madre porque yo sé mejor que nadie qué tipo de madre soy, cuánto tiempo comparto con ellas y la calidad del tiempo. ¿Si me molesta que Fabián muestre tantas fotos con las nenas? Voy a empezar a mostrar mi minuto a minuto con las nenas, así sacamos promedios”.

Y a penas se bajó del avión, a las pocas horas subió una foto con las nenas en un paseo familiar.

Embed Con los amores de mi vida!!!!#felicidadtotal (almorzando en su lugar preferido) Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 9:44 PDT

LEÉ MÁS

Nicole y Moyano blanquearon su romance en la embajada