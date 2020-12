Nicole, paranormal: "Perseguí a un ovni por dos cuadras"

“Yo esperé toda la vida este momento, nunca pensé que me iba a pasar. Estoy muy emocionada, aunque hay gente que no se lo toma en serio”, comenzó diciendo la modelo.

“Yo sé que es divertido el cuento, pero fuimos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Les juro que no sabría describir realmente lo que vimos. No quiero asegurar cosas que no sé. Yo creo, pero hay gente que no cree”, comentó Nicole.

“Yo lo vi el sábado, pero me dijeron que es la tercera vez que aparece en la zona. A mí me divierten estas cosas esotéricas. Yo creo en la vida extraterrestre...”, sostuvo Nicole mientras sus compañeros de programa le hacían preguntas y algunas bromas.