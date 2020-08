Nicole tendrá su programa y ya levantó polémica

Filosa

Ante la noticia, la propia Nicole salió a confirmar su regreso a KZO en su cuenta de Twitter. “Para la mamuchis resentiduchis que vive de las peleas desde el minuto 1 con la gente, mi programa se esta armando hace 1 mes! Por lo menos hay que averiguar y corroborar info antes de hablar. Y tan al pedo! Gracias, get a life!!!!!”, fue el irónico mensaje de la blonda que indirectamente apuntó a Cinthia Fernández, quien al enterarse hizo un picante comentario en la red del pajarito.

Redes, divididas

El comentario de Nicole en las redes sociales generó polémica en los usuarios. “Pasa que esas mamuchis si no hacen kilombuchis , no tienen trabajo y pegarle a Nicol garpa. Sos top desde tus doce años y nadie te regaló nada como a esas mamuchis”, “No se puede esperar nada de la chica embrollo. No entiendo como nadie le dice lo mal que se maneja. No la quiere ni su sombra”, “No le des bola al mono sin cerebro”, fueron algunos comentarios apoyando a la panelista. Otros mensajes fueron más irónicos: “Que el primer invitado sea el papá de tus hijas”.

Le tiró un palito con ironía

Al enterarse que Nicole tendrá su propio ciclo en KZO, Cinthia Fernández salió a pegarle. “Amortizó bien todo”, expresó la panelista en Twitter junto al emoji que aplaude, haciendo hincapié en que Nicole aprovechó su pelea mediática con su ex.