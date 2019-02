"Si la niña quisiera ¿podría adoptar une niñe?; Si quisiera votar para elegir sus representantes, ¿podría?; Si quisiera decidir sobre los gastos que hacen les adultes del grupo familiar ¿podría? Claro que no, porque es una niña. Pero al gobierno de Tucuman, nada de eso le importó", escribió Romina Gaetani, quien también participó en la iniciativa.

"El Estado la OBLIGÓ A PARIR siendo que en 7 entrevistas diferentes la niña pidió por favor 'quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo'", agregó.

La abogada Florencia Vallino, que representa a la familia de la niña, denunció "dilaciones injustificadas para evitar aplicar el protocolo de atención de la interrupción legal de embarazo”. Agregó que solo después de ejercer presión se logró que le hicieran la cesárea aunque esa no fue la práctica solicitada por la niña a la que se le detectó el embarazo el 31 de enero.

Tal es así que la nena había manifestado su deseo de abortar, con absoluta claridad, como consta en la historia clínica adjuntada a la causa judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, pidió.

En tanto, Cecilia Ousset, la tocoginecóloga que participó en la cesárea contó detalles del momento que vivió unto a la niña y señaló: "Nos encontramos con una nena de cuerpo infantil, para nada desarrollada, con un embarazo de 23 semanas. Entramos y estaba jugando con unas muñecas en la cama".

"Nadie en todo el sistema provincial de salud quería hacer la interrupción", sostuvo y agregó que cuando con su marido, que también es médico, entraron al quirófano se enteraron que todo el personal médico era objetor de conciencia: el anestesista, la instrumentadora y la enfermera, se negaban a participar de la intervención. "No la podíamos abandonar, no podíamos decirle 'ahora no'", expresó.

En el medio de la polémica, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, vulneró la intimidad de la nena al revelar su identidad en un mensaje de voz dirigido a los files de la Iglesia católica.

A su vez, el periodista provida Mariano Obarrio, alimentó el fuego en Twitter al postear: "Si la tuvo en la panza seis meses que les costaba mantenerla 20 días más y asegurar la vida. Para vos este ser humano es una bolsa de células?".

Como si fuera poco, quedó expuesto al compartir una imagen del supuesto bebé de la nena que, en realidad, era una foto sacada de Google. "Ese ser humano indefenso e inocente es a quién los abortistas lograron arrancar del vientre de su mamá en Tucumán. 24 semanas y prematuro. Ahora entubada y con riesgo de muerte cuando podían esperarse 20 días más y asegurar las dos vidas",había escrito Obarrio previamente, junto a la imagen obtenida del buscador.

Hace poco más de un mes, también se le practicó una cesárea a una niña de 12 años que había sido violada por un hombre de su familia en Jujuy.

En ese caso también hubo denuncias de dilaciones y manifestantes provida se presentaron en el hospital para pedir que no le interrumpieran el embarazo, pese a que ese era el deseo de la niña.

El hashtag #NiñasNoMadres ya había sido utilizado tras la polémica editorial del diario La Nación "Niñas madres con mayúsculas" que cosechó un repudio generalizado en las redes y que, incluso fue criticada por algunos periodistas periodistas de ese mismo medio.

"Mucho más allá de la forma en que se gestaron los embarazos, claramente nada deseada ni deseable, resulta admirable y emocionante ver desplegarse el instinto materno", rezaba el texto de la controvertida nota que explicitaba la admiración hacia "las niñas madres".

