La comunidad educativa y toda la sociedad aún no sale del asombro tras el brutal femicidio a Cielo López, quien estudiaba en el turno vespertino del CPEM 8. Sus propias compañeras recordaron que ese jueves 12 cursaron juntas, que el sábado se enteraron de que estaba desaparecida y luego, que la habían asesinado.

“A raíz de lo que le pasó a Cielo, comenzamos a charlar entre nosotros y con los demás colegios para hacer algo”, sostuvo Brisa, alumna del CPEM 56, y agregó: “Unos días antes también habían intentado secuestrar a una chica a pocos metros del CPEM 55. Esto nos movilizó, hay muchas chicas que vuelven caminando a sus casas de noche y es inseguro”.

Entre todos los estudiantes de los CPEM 8, 27, 55, 56, la EPEA 2 y las EPET 9 y 19 elaboraron un petitorio que les presentaron a las autoridades educativas y municipales. “Presencia policial en las escuelas en los horarios de egreso e ingreso; transporte público a disponibilidad de los turnos vespertino y diurno; cámaras de vigilancias en zonas escolares; alumbrado público dentro de las instituciones y sus alrededores; y garantizar los corredores seguros para el tránsito de los estudiantes”, son los pedidos de los estudiantes de Plottier.

“Sentimos la necesidad de actuar, de hacer algo, porque no queremos ningún pupitre vacío más. No queremos que ninguna mujer sienta que no es seguro ir a la escuela”, contó otro de los chicos.

“Quiero ir a estudiar sabiendo que voy a volver a casa”, rezaba uno de los tantos carteles con los que marcharon los estudiantes por las calles céntricas de Plottier, y en otros se podía ver el rostro de Cielo y la consigna “Ni una menos”.

