No era gorda, tenía un tumor de 33 kilos

El nombre de la mujer se mantiene en reserva, pero la historia no. El quiste ovárico de esta mexicana pesaba 33 kilogramos y creció a la velocidad de la luz, pues en tan solo 11 meses logró ese impresionante tamaño. La cirugía fue de urgencia, pues la masa comenzaba a aplastar algunos órganos vitales, lo que le produjo problemas para respirar, caminar y comer. “Este es el mayor quiste que he operado, era tan grande que ocupaba el 95% del abdomen del paciente. Es muy raro operar un quiste tan grande, que mide medio metro de diámetro y la circunferencia era de 157 cm”, dijo Erik Hanson Viana, médico que encabezó la operación en el Hospital General de México.

Según el especialista, la paciente no sospechaba del quiste, pues lo confundió con su sobrepeso. Así que empezó a hacer ejercicios y quemar grasa, pero el tamaño de su abdomen aumentaba. Además, comenzó a tener dificultades para respirar, y entonces supo que algo andaba mal. “Si no la hubiéramos operado, habría llegado un punto en donde ella no habría sido capaz de caminar”, dijo el médico.