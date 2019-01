"El club pagará lo que sea debido, una vez que hayan establecido todas las respuestas y puedan determinar todos los hechos", sostuvieron desde Cardiff.

Y agregaron: "Dejamos muy claro que no teníamos nada que ver con los arreglos del vuelo, y ahora llega nueva información todos los días a medida que continuamos investigando la cadena de eventos y la causa del accidente. Estamos buscando ante la posibilidad potencial de negligencia que pudo haber causado el accidente”.

Desde el Nantes informaron que no piensan ahora judicializar la cuestión, aunque no lo descartan a futuro. "Ahora no vamos a reclamar nada, después ya veremos", sostuvo el presidente del club francés, Waldemar Kita.

LEÉ MÁS

Mbappe, el máximo aportante a la búsqueda privada de Emiliano Sala: la lista completa