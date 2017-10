"No estamos 100% seguros de que sea Santiago"

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, advirtió que “hasta ahora no se puede confirmar” si el cuerpo hallado es el del joven desaparecido y pidió “tiempo”. “Hay que esperar un poco e informar bien. No voy a decir si es Santiago o no porque no lo podemos identificar, más allá de que tenga algunos elementos personales. Hasta que no confirme en un cien por ciento que es el cuerpo de Santiago lo voy a seguir buscando”, sostuvo.

Sergio remarcó que “es raro que se haya encontrado ahí”, ya que en otras oportunidades habían “pasado por esos lugares y no había nada”, y confirmó que funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri intentaron comunicarse con la familia pero “78 días después”.

“Queremos dejar en claro que fue el cuarto rastrillaje en ese lugar del río, está en el expediente. Se hizo lo mismo el 5 de agosto, el 8 y el 18 de septiembre”. Verónica Heredia Abogada de la familia Maldonado.

Tanto él como su esposa Andrea indicaron que “no hay explicación física ni jurídica” del hallazgo del cuerpo luego del cuarto rastrillaje en el mismo sector, a solo 300 metros del lugar en donde se lo vio por última vez según los testigos.

Andrea dijo que “es un momento muy doloroso para la familia, les pedimos a todos que piensen cuando dan una información. No vamos a hacer ninguna declaración hasta que se concrete la medida judicial, con intervención de peritos e investigadores de nuestra confianza”.

Alejandro Inchaurregui, del equipo EAAF, confirmó la presencia del DNI de Santiago en el cuerpo hallado aunque ello no significa que se trata del joven artesano desaparecido el 1 de agosto pasado.

Inchaurregui brindó detalles del hallazgo del cadáver en el río. “Llegamos al Pu Lof de Cushamen que ya habíamos visitado en varias oportunidades y nos encontramos, a unos tres o cuatro metros de la orilla, un cadáver que estaba flotando, tenía vestimenta. Había que decidir si lo levantábamos y lo trasladamos, que se hizo en condiciones no ideales pero con resultados positivos”, explicó el perito, quien detalló que la autopsia no se realizará en la morgue de Esquel, ya que la institución “carece de equipos especiales”, y que el cuerpo “se peritará en la morgue judicial de la nación”.

El Presidente tuvo que viajar a Montevideo y ahí habló del caso.

Macri: “El país vive situaciones complejas”

Montevideo

El presidente Mauricio Macri afirmó que la Argentina está transitando “una semana con situaciones especiales y particularmente complejas” durante su participación en la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las Enfermedades No Transmisibles que se lleva a cabo en el Edificio Mercosur, en Montevideo, Uruguay. “Valoro mucho este encuentro, por eso estoy acá, a pesar de que me toca una semana medio compleja, con situaciones especialmente y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina, así que gracias por la invitación”, sostuvo el Presidente, un día después del hallazgo de un cuerpo en el río Chubut. Macri viajó a Montevideo ayer a la mañana, luego de reunirse con sus colaboadores y suspender los cierres de campaña de Cambiemos.

Todas las fuerzas quedaron unidas por el respeto a la familia de Santiago.

Se suspendieron todos los cierres de campaña

Capital Federal

Los candidatos a las elecciones legislativas resolvieron cancelar los actos de cierre de campaña como muestra de respeto a los familiares de Santiago Maldonado, luego de que apareciera un cuerpo en el río Chubut a 300 metros de donde fue visto por última vez el artesano.

Los candidatos de Cambiemos, del Frente de Izquierda de los Trabajadores; Sergio Massa, de 1País; Florencio Randazzo, de Cumplir; y Cristina Fernández de Kirchner, de Unidad Ciudadana, suspendieron sus respectivos actos de cierre de campaña. Además, pospusieron apariciones que tenían programadas antes del inicio de la veda electoral mañana por la mañana.

En principio se barajó la posibilidad de que se suspendiera sólo el acto que Cambiemos tenía previsto para ayer en La Plata “por sensibilidad y respeto a la familia” Maldonado, a la espera de que la Justicia informe si el cuerpo hallado es el de Santiago. Pero el jefe de Estado decidió extender la medida al cierre nacional que iba a hacer en Córdoba. María Eugenia Vidal siguió sus pasos al suspender el cierre en Lanús. Tampoco se cerrará la campaña nacional en el teatro Orfeo, en Córdoba. Así, las imágenes en Ferro, con Elisa Carrió; y en Rosario, junto a los candidatos Albor Cantard, Luciano Laspina y Lucila Lehmann, fueron las últimas postales de campaña de Macri.

Desde la oposición también hicieron lo propio. La ex presidenta Cristina Kirchner suspendió su presentación de ayer en Almirante Brown. Su fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Unidad Porteña, también aplazó sus actividades. “Exigimos al Gobierno Nacional y a sus candidatos y candidatas que procedan con prudencia en sus declaraciones y afirmaciones públicas por respeto a la verdad y al dolor de la familia Maldonado. Por las mismas razones, sólo participaremos de las acciones que convoque la familia”, indicó en un comunicado con la firma de los candidatos Daniel Filmus y Mariano Recalde.

Randazzo suspendió una recorrida por La Plata y sólo tendrá apariciones en medios de prensa.