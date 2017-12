El papa Francisco recibió a la madre de Santiago Maldonado, Stella Maris Peloso, a su hermano Sergio y a su esposa en una audiencia privada en la residencia de Santa Marta. Muy emocionados, los familiares remarcaron más de una vez que fue una reunión “espiritual” y no “política”. “Fue muy cálido, afectuoso. Fue muy emocionante, muy lindo. La verdad, no pensé que me iba a pegar tanto”, contó Sergio.