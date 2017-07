"No habla bien de la dirigencia que nos carguen"

Buenos Aires.- River pasó horas más que agitadas luego de lo que significaron los casos de doping de Camilio Mayada y Lucas Martínez Quarta. En ese marco, Guaraní, su rival anoche en la previa, se dedicó a caldear el ambiente con declaraciones polémicas desde que el tema salió a la luz. Y ante la postura de presidente millonario, Rodolfo D’Onofrio, de no sentarse a comer con sus pares paraguayos por no pedirle disculpas, en Guaraní elevaron la apuesta y expresaron por Twitter: “Sin ellos brindamos mejor. Los grandes no descienden”.