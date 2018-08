No hay una más para Ginóbili

No sólo para los argentinos, Manu llevó el básquet sudamericano a otro planeta: la NBA.

Neuquén. “Por fin se decidió. ¡Gracias, Manu! Por fin la señora de la esquina, los mozos del café, el de la estación de servicio, etc., etc. van a dejar de preguntarme. Desde hoy vivo mi pos-Ginóbili, tranquilo al fin. De tu carrera, qué más voy a decir: gracias totales”. Es Andrés “Chapu” Nocioni, el alma de la Generación Dorada, quien con humor desdramatiza, pero también dimensiona, el lunes sensible para el básquet mundial y sobre todo para el nacional. Porque el jugador más importante de la historia del deporte argentino, el que demostró que los límites estaban para romperse, a los 41 años anunció su retiro.