No le creen a Luli por sus mareos

“Estoy cansada, sigo un poco cansada, pero calculo que este fin de semana voy a poder dormir. No sé si fue estrés. Es cansancio, no dormir, problemas de cervicales que me generan mareos”, explicó Salazar.

P22-F1-luli-salazar-bailando.jpg

Luli enfrentó a Karina Iavícoli que le planteó las versiones del supuesto invento y ella contestó: “No, por favor. Es al revés. Me da más vergüenza todo esto, las especulaciones que vienen después, si como o no como y tener que bancarme todo esto. Se dicen muchas pavadas”.

“No fue acting. Era mucho más fácil decir que me perdí. Me mareé feo, primero se me taparon los oídos, después no sabía dónde estaba. Quería mirar a Gonzalo para decirle que no podía más, pero él pensaba que estaba perdida y quería seguirme a mí”, cerró Salazar.