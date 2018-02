Las ídolas teen dejaron en claro que no existe rivalidad entre ambas y terminaron abrazadas, entre risas y bromas. “No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada, como decimos en el barrio”, aseguró Lali, divertida. En tanto, la ex Violeta sumó: “Opino lo mismo que Lali. Está buenísimo estar compartiendo el escenario con ella y estar acá”.

En medio de la catarata de flashes, las cantantes se tomaron la mano y Lali fue por más al lanzar con humor: “Nos casamos en noviembre”.

No es la primera vez que ambas actrices desmienten los rumores de su supuesta enemistad. El año pasado, Lali visitó el programa Cortá por Lozano y aceptó el desafío de imitar a su colega al interpretar el tema “Libre soy”. Luego, incluso le mandó un beso y elogió su carrera. “Es hermosa Tini, no sé de dónde sale todo esto. Es una número 1, Tini Stoessel nos ha representado en el mundo”, dijo en otra ocasión la ex Esperanza mía.

Público agitado

Cuando se anunció la noticia de que Lali daría un concierto en el Colón, varios internautas manifestaron en las redes su preocupación por los posibles destrozos que podría ocasionar el público de la estrella pop en el prestigioso teatro. Para justificar sus quejas, muchos mostraron cómo habían quedado otras salas tras un show de Espósito. Con todo, el festival se realizará y, además de Lali y Tini, contará con la participación de Hilda Lizarazu, Vanesa Martín, Bebe, Marta Sánchez, Elena Roger, entre otras.