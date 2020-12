"No me cortes boludo": el gesto de Maradona con Flavio Mendoza

"A mí me pasó algo re loco con Diego, nunca lo conté a esto. Yo estaba el primer Bailando que hice, quedo eliminado y en un momento me suena el teléfono. Mujer de Diego me dice: ‘Flavio, Diego quiere hablar con vos’. Yo le digo ‘ah, sí’ y le corté. Me vuelve a llamar, era Diego, y me dice: "No me cortes boludo", relató Mendoza este domingo en diálogo con Juana Viale.