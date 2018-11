"No me gusta en el jurado y es un gran error que esté

“Yo no me meto ni me metí con sus temas personales. Ni con el poliamor ni con otros temas cuando otros fueron súper crueles. ¡Súper! Hasta los que se dicen amigos se la pasaron hablando con la amante, con la no amante y haciendo todo un show”, comenzó De Brito, en Los Ángeles de la mañana. “Cuando la quisieron extorsionar junto a su marido y le pidieron 60 mil pesos para frenar todo esto, ¿a quién recurrió para que lo cuente? A mí. Entonces me parece que tiene que ser más genuina, no tener dos caras y no hacer todo este show que hizo anoche. Las lágrimas se las creo porque sé que tienen que ver con un tema familiar de ella que no está relacionado con el ‘Bailando’, pero no le creo el ofendimiento que tiene”, agregó.