“No me imaginaba esto, me vino todo muy de golpe, jugué Federal C y tuve la suerte que me llame el equipo que subió al B, que fue Pacífico, y después a Sol de Mayo, que ascendió al A. La verdad qs ue fue todo de golpe, pero estoy muy contento con todo lo que me está pasando”, contó el volante, desde Viedma.

Díaz, pese a su juventud y a ser una de las caras nuevas, durante la pretemporada fue ganando consideración para el cuerpo técnico que encabeza Adán Valdebenito y arrancó el torneo como titular en el empate ante Deportivo Roca. “Quedamos conforme con el rendimiento del equipo, estábamos haciendo un buen partido, nos estábamos sintiendo superiores, pero se nos puso cuesta arriba después de la expulsión y lamentablemente nos volvimos con el sabor amargo del empate, porque estuvimos muy cerca de los tres puntos”, analizó.

El Pope contó qué le reclama el DT: “El técnico me pide que trate de estar encarándole la espalda al 5 rival, buscando espacios detrás de ellos y también ayudando en la marca y más que nada en la presión sobre la salida del rival”.

En la próxima fecha, Sol recibe a Ferro y hay muchas expectativas en la capital rionegrina. “Se nota en la calle, Viedma no es muy grande, así que toda la gente está pendiente de los partidos”, contó.

“El primer objetivo es mantener la categoría, pero si da para más, queremos ir por más”, aseguró el neuquino.

De Centenario a Pacífico y ahora en Sol de Mayo

Con 17 años, Alex Díaz sumó experiencia en la Asociación Deportiva Centenario en el Federal C 2017 (llegó a cuartos de final). Fue el club en el que se formó y llegó a jugar en primera división hasta su pase al Decano.

En el segundo semestre del 2017, Pacífico lo buscó para jugar el Federal B, torneo al que fue invitado por mérito deportivo (había alcanzado la final del Federal C). Fue sumando minutos y lugar en el plantel de Gabriel Lineares.

Este año lo buscó Sol de Mayo, el recién ascendido a la categoría y club con el que se había enfrentado en el Federal B. Progresivamente fue ganando consideración en un plantel que arrancó entonado.