Espectáculos La Mañana Ventura "No me importa qué quiere hacer con su vida"

Ventura criticó el dramático posteo de Gianinna Maradona y dijo que ella quiere "censurarlo".







Gianinna Maradona instaló el lunes una nueva polémica al referirse a la posibilidad de quitarse la vida a partir del hostigamiento que según ella vive de parte de periodistas como Luis Ventura o Sandra Borghi tras la muerte de su papá. "Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quién es culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento constante?", planteó la hija del Diez en Instagram luego de que Borghi apuntara contra ella y Dalma por no estar junto a su padre en los días previos a su muerte.

Frente a esas declaraciones, Luis Ventura fue consultado por LAM y no dudó en responderle a Gianinna. "Frente a un requerimiento de ustedes, no de una iniciativa mía, quieren que me meta con un tema de una persona que yo creo que debe tener que vender la bijouterie que tiene, y una manera de promocionarla es invocándome a mí todo el tiempo", ironizó primero el periodista.

"No me importa lo que quiere hacer con su vida, no me importa lo que quiere hacer con su pasado, con su cargo de conciencia, no me interesa eso. Lo que tenga que decir que lo diga en el lugar que lo tenga que decir. Me siento hostigado, censurado, coaccionado todo el tiempo", agregó con relación a la hija de Maradona.