"No nos gusta compartir el amor en la ficción"

Villano: Vicuña será el malo de la historia, mientras que heredia será el galán de la china suárez.

El actor chileno, que hará de villano en la realización, dijo que si bien disfruta de trabajar con la madre de su hija Magnolia, prefieren no compartir la historia de amor en la ficción. “La complicidad, el humor y el compañerismo son los pilares fundamentales de mi relación con China. Está bueno poder compartir el trabajo que tanto tiempo te demanda. La clave es que, por ejemplo en este caso también, compartimos proyecto pero no necesariamente personajes que tengan una historia de amor. Si no también es complicado”, sostuvo. Y agregó: “Entonces vamos a estar los dos en un proyecto que nos gusta, con personajes muy potentes pero con líneas separadas”.

A su vez, Vicuña aseguró que ni él ni la China están apurados con la boda. “La ansiedad la tiene más el afuera que nosotros”, sostuvo el actor.