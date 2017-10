No pasa Naranja, Rojo: otra clásica derrota

El primer remate al arco llegó a los 35 minutos con un tiro libre de Leandro Domini que el arquero retuvo sin problemas. Una muestra de lo que fue el partido. Diego Trotta propuso un equipo directo con Guido Abaiyán de punta acompañado con Lautaro Villegas y Mauricio Villa, más el cordobés Ávila por derecha y Domini por el otro sector. Pero el plan no salió. No hubo triangulaciones ni desbordes por las bandas. A pesar de no inquietar al rival pudo controlarlo sin sufrir en defensa.

"No tuvimos la claridad para manejar los tiempos. No supimos cuidar la ventaja y lo terminamos pagando". Nahuel González Defensor y capitán de Independiente

Del otro lado se observó algo similar. El equipo de Mauro Laspada mostró poco y nada cuando también tenía la necesidad de ganar. Un remate de Fernández en el cierre del primer tiempo luego de una linda jugada del lateral derecho Cifuentes fue la única seria para la visita.

En este escenario, demasiados pelotazos e imprecisiones fueron el saldo de esa mitad para un equipo que llegaba con la obligación de ganar ante su gente luego de tres derrotas en fila.

En los primeros minutos de la segunda mitad llegaron todas las emociones que los hinchas esperaban.

"Necesitamos recuperar afuera cinco puntos, hoy recuperamos tres. Era necesaria una victoria como esta".Mauro Laspada El entrenador de Deportivo Roca no pudo entrar al campo

Gol y descontrol

A los 2 minutos la tuvo Abaiyán con un fuerte remate pero Paniccia la sacó al córner. Y a los 4 minutos el Rojo se pudo poner en ventaja luego de una mala salida de José Lincopán. Villegas habilitó a Villa que se la tiró por encima al arquero y terminó metiendo un gol cuando parecía que había lanzado un centro para el ingreso de Ávila.

Estaba todo dado para que el Rojo maneje las acciones ya que no había sufrido en su área y se encontraba con la ventaja y el gol después de tres encuentros sin convertir.

1 gol en cuatro partidos en los que fue superado. Cayó en La Chacra ante Cipolletti 1 a 0, ante Rivadavia por el mismo resultado y contra Roca por 2-1. En el medio visitó a Ferro de Pico y perdió 2-0.

Sin embargo, el equipo le cedió la pelota al rival y de forma inconsciente, por querer cuidar el resultado, empezó a retroceder en el campo y sufrió las consecuencias. A los 11 tuvo el empate Guajardo, pero le cobraron una posición adelantada muy finita. Y a los 14 minutos llegó la paridad tras un córner de la derecha al segundo palo que Lincopán cabeceó al medio y Roberti, por la misma vía, mandó la pelota al fondo de la red.

Independiente no tuvo reacción ante la igualdad y encima a los 18 llegó el desnivel. Una pelota larga tomó mal parada a la defensa y Manchafico terminó haciendo una falta. Valenzuela tomó la responsabilidad y con remate por debajo de la barrera dejó sin opciones a Pontet y a todo el equipo que a pesar del tiempo para ir a buscarlo no supo como hacerlo. Inclusive el Naranja pudo haber metido el tercero pero Pontet lo evitó dándole una vida al Rojo que no supo aprovechar. Independiente quedó en deuda con su gente, no tanto por la derrota, sino por la falta de ideas y se complica.

Domini: “Nos costó mucho tras los goles”

NEUQUÉN

A diferencia de las anteriores derrotas, la de ayer marcó una baja en el rendimiento del equipo, que incluso no pudo controlar el encuentro con la ventaja lograda apenas iniciado el primer tiempo. “Lo buscamos pero no de la mejor manera. El gol llegó más de empujón que de jugada. Nos empataron demasiado rápido, no pudimos aguantar esa ventaja, nos volvieron a convertir de pelota parada y luego equivocamos el camino todo el tiempo y no pudimos encontrar el gol”, analizó Leandro Domini, uno de los jugadores con más minutos en el equipo de Trotta.

“Cuando venís en la mala, te aferrás a lo que tenés. Nos está costando mucho empezar arriba, y hoy (ayer) al ponernos en ventaja, por ahí nos paramos diferente o no tomamos tanto riesgo y después de los dos goles nos costó mucho”, analizó el mediocampista de Independiente.