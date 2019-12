En diálogo con Los ángeles de la mañana, Chiche dio detalles de la entrevista y aseguró que Pinky "no está bien". "Mientras estaba esperando el momento de salir al aire le mandé un Whatsapp a mi mujer en el que le dije ‘estoy por pasar el peor momento de mi vida. Estoy por vivir una pesadilla’. No te exagero. Yo veía lo que estaba pasando. Todos sabemos lo que significó Pinky, nadie se puede resistir si te llaman para hacerle un homenaje", comenzó relatando el integrante de Polémica en el Bar.

pinky.jpg

"Está ida"

Luego el conductor se refirió a cómo está Pinky, quien en el ciclo es apuntalada por su sobrina, Kari Araujo. "Tenía entendido que estaba bastante mejor, por eso fui. Y lo que anticipé (a su mujer) es lo que pasó. Viví uno de los peores momentos de mi vida. No entiendo... Pinki no puede hablar, no sabe de qué se trata. Para mí Pinky está totalmente ida. No la culpo, tiene más de 80 años y es una mujer que ha sufrido mucho, y ha tenido un deterioro superior a su edad... se le acaba de morir un hijo hace poco", expresó el conductor.

Sorprendido por lo que le tocó vivir, Chiche Gelblung concluyó: "Nunca entendió Pinky qué es lo que decía yo, y nunca entendí yo lo que decía Pinky. Era todo inventado. Hay una sobrina que es gloriosa, y que tiene futuro en la televisión, y que de algún modo la cubre y la entiende. No le entendí nada. Fue una pesadilla. Hablaba sobre algo que pensaba que pasaba. A ella la mueven como si fuese una especie de muñeco. Es terrible que una persona llegue a esa situación".