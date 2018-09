El Ford del Máquina quedó muy deteriorado y no sabe si va a poder estar en la próxima fecha de Centenario, el 7 de octubre. No obstante, intenta mantener el ánimo y la fe para poder participar.

Lo más importante es la salud del piloto que él mismo detalló. “Luego del accidente me trasladaron al Hospital Güemes para realizar estudios generales, de pelvis, abdomen. Terminé muy lastimado y ahora me empiezan a aparecer todos los dolores”, contó.

“Fue un latigazo muy fuerte, pero por suerte lo puedo contar. La verdad es que me asusté mucho”. "Somos corredores de autos, sabemos los riesgos y estamos con ánimo. Hay que meterle fuerza". "Somos conscientes de que si hay que parar, se para, pero estamos con ánimo”.Nicolás Montanari. Piloto rionegrino en el TC Pista Mouras

“El auto -prosiguió- salió disparado y pegó contra el paredón, que no tenía gomas. La verdad, me podía haber matado. Gracias a Dios que pegué de punta y de culo”, recordó.

“Un bajón”, se lamentó. “Uno hace un sacrificio enorme y justo que viene una fecha especial que es Neuquén. Teníamos un proyecto de Río Colorado de llevar el auto para que lo conozca la gente. Pero bueno, somos corredores de autos, sabemos los riesgos y estamos con ánimo. Hay que meterle fuerza. He tenido muchos vuelcos y accidentes, pero esta vez me asusté mucho. No sabemos si vamos a poder correr en Neuquén, tengo que seguir con los estudios. Somos conscientes de que si hay que parar, se para, pero estamos con ánimo. Agradezco a toda la gente que se preocupó y me envió mensajes”, concluyó el Nico.