No se decide: Cubero puso en stand by a Pampita

“Es real que tuve una propuesta para ser panelista, porque ahora en junio se me vence el contrato con el fútbol”, lanzó el ex de Nicole Neumann en diálogo con Primicias Ya, y amplió: “Tuve reuniones con ellos y con otros productores más porque también me ofrecieron ser parte de otro ciclo de deportes. Por ahora no creo que me sume a lo de Pampita, porque surgió la posibilidad de seguir en el fútbol por un año más y esa propuesta la tendría que dejar de lado”.

Pese a esto, Cubero no descartó ser parte de algún ciclo televisivo en el futuro. “El día de mañana puede ser, nadie sabe... Me divierte estar en los medios. Y no descarto ser parte del programa de Caro o de cualquier otro”.

La incorporación del futbolista y ex pareja de la enemiga número uno de la conductora le hubiese servido a Pampita y a todo su equipo para mejorar las mediciones de rating, ya que no logra alcanzar las dos cifras.

Tentado: Cubero agregó que también fue convocado por productores de programas deportivos.