No se hacen cargo

“Es lindo, pero nadie tiene más facha que Fernando Bertona”, agregó “La chica del clima” en la pista de Showmatch, coqueteando con su compañero de baile.

“Que tenga cuidado porque Vico también está saliendo con nuestra compañera Majo Martino”, le advirtió Marcelo Polino, sin creerle el juego de seducción con su partenaire.

“No nos fuimos juntos. No voy a decir nada sobre si me gusta o no, porque después sale: ‘Sol Pérez dijo que está bueno’”, añadió la rubia que es furor en las redes. En sintonía, el galán de Golpe al corazón intentó relativizar el encuentro con la chica fitness al explicar: “Me la crucé en un boliche, me cayó súper simpática y nos cagamos de risa un rato. No pasó nada relevante. Ella se fue con sus amigas, yo me tuve que ir con mis amigos porque al otro día tenía que viajar. Eso es todo. No hay mucho más. Tengo la mejor con ella”.

Ante la insistencia de la prensa por la contundencia de las imágenes que los mostraban a los besos en la disco, Vico fue tajante. “Nunca mi vida privada fue un tema de comentario, no me gusta hablar de estas cosas”, sentenció.

Un imán de hombres

Aunque asegura que está sola, Sol fue vinculada con los futbolistas Lucas Alario y Sebastián Driussi, y con su bailarín Fernando Bertona. También llamó la atención de Maluma, quien terminó pidiendo su teléfono.