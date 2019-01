¡No se la banca! Nicole no quiere a Jime Barón en Cortá por Lozano

LMNeuquen | Espect谩culos | Televisi贸n - 17 enero 2019

隆No se la banca! Nicole no quiere a Jime Bar贸n en Cort谩 por Lozano

La producci贸n del ciclo le pidi贸 que vuelva de sus vacaciones cuando se sume la cantante, pero ella a煤n no dio el OK. Al parecer no est谩 contenta con que la ex de su novio, sea quien dirija el programa.