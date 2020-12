Espectáculos LMNeuquen Diego "No sé si va a descansar en paz"

Rocío Oliva, la última pareja de Diego Maradona, fue entrevistada con profundidad por Luis Novaresio en Animales Sueltos y dejó una fuerte reflexión al no poder estar presente en el velorio para despedirlo. La integrante de Polémica en el bar primero contó que espera respuestas sobre los análisis de Diego . “Ahí van a estar las respuestas a mis preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué tomó? ¿Qué tenía que tomar y no tomó?

¿Qué le faltó tomar? Yo creo que se podía evitar”, expresó la rubia. Y agregó: “Diego hacía lo que quería. Pero era muy joven para morir. Yo no conocí al Diego que tenga ilusiones con la muerte. Me cuesta creerlo. No conocí al Diego depresivo. No me tocó vivirlo. Me tocó el Diego que bailaba, que le encantaba el karaoke, que te puteaba, que no, que era auténtico, pero también tenemos que reconocer que siempre tuvo esta vida alocada. No busco culpables, no creo que alguien puntualmente haya tenido la culpa, pero sí estaba solo”, señaló Rocío.

Sobre la decisión de la familia (Dalma y Gianinna se hicieron cargo) de no dejarla entrar al velorio que se realizó en Casa Rosada, Oliva dejó una picante reflexión: “Diego no hubiese querido que pase lo que sucedió en su velatorio, los incidentes que hubo porque la gente no podía entrar a verlo. Siento que verme era un deseo de él y por eso me dolió no poder entrar. Eso es lo que me hace decir que quería despedirme. Siento que no se si va a descansar en paz hasta que no diga ´la flaca todavía no vino´. Él sabe que estuve desde las 3 de la mañana hasta las 7 en la puerta para poder entrar. Duermo tranquila”.