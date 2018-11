-¿Qué cambios hay de saltar del Ruca Che al playón de Casino Magic?

Estoy muy contento de volver a Neuquén y con un contexto nuevo porque nunca habíamos tocado en el casino. El Ruca Che siempre fue generoso con nosotros pero siempre pensamos en darle al público distintas experiencias en cada concierto. Ahora nos quedaba la oportunidad de hacer un show al aire libre y distinto en todo sentido.

¿Qué tendrá de distinto?

Siempre que presento un disco lo toco entero y después pasamos a los clásicos. En este caso la intención es hacer un show con otra dinámica. Será mucho más enérgico porque no hay canciones nuevas para presentar sino un repertorio para celebrar. La característica fundamental de este concierto es que habrá una lista de temas larguísima.

¿Qué canción no deja Abel fuera de la lista?

“Motivos”. Se ha vuelto conocida, pero sobre todo se convirtió en una bandera para el público. Es una canción más del público y ellos la cantan. Es su canción y no puede faltar.

Después de Neuquén te encaminás al estadio Único de La Plata. ¿Sentís que pasaste a ser un artista de estadios?

No me siento un artista de estadio sino que tengo la posibilidad de hacerlo. Por supuesto que es un privilegio, pero eso me brinda la posibilidad de lindar con distintos conceptos. Hay algunos conciertos que son de mayor intimidad, otros de mayor adrenalina y otros con mayor espectacularidad. A mí me gusta tener opciones para poder bridarle siempre al público experiencias distintas.

Hace poco revelaste que antes de salir a tocar en River te agarró como un ataque de risa, ¿fueron nervios o hubo otra cosa?

Nervios no sentí nunca porque el escenario es el lugar donde más seguro me siento. Fue un nivel de emoción y adrenalina tan grande que me atacó por la carcajada. Fue de pura alegría y duró como diez minutos. Mi cuerpo en el escenario es otro, es libre. Hago lo que se me viene en ganas, no lo pienso. A nivel emocional, si tengo que llorar, lloro.

¿Cómo administrás esa energía que se trasmite del público a escena?

Hay un trabajo interno de concentración antes de cada concierto. Pero también me ayuda mucho la contención de mi círculo más íntimo que es gente en la que confío mucho. Sus palabras son muy importantes en esos momentos .

Por todo lo que pasa con tu figura, ¿sos de psicoanalizarte?

Practico yoga, que me hace bien físicamente y mentalmente, pero no es a modo terapéutico. Nunca he hecho un trabajo tan formal con mis emociones. Mis emociones las administro día a día tratando de tener el mayor nivel de conciencia de tiempo presente posible. No me gusta perder de vista que soy un ser humano. Como todo ser humano experimento momentos de enorme sensibilidad y momentos de mayor descontrol emocional en algún punto. Me lo permito y no me parece nada grave.

¿Cómo es un día de Pintos lejos del escenario y qué pasa con la gente?

Me gusta correr, escuchar música, cocinar y estar con las personas que extraño cuando estoy en gira. Después veo las cosas que tengo que realizar para el orden básico de mi vida, como hasta ir al supermercado. La muestra de cariño de la gente no me genera ningún tipo de incomodidad ni molestia. En mi caso es todo lo contrario. No me pregunto ni un minuto si tengo que considerar algo, todo lo hago con naturalidad.

A partir de Revolución (séptimo disco, editado en 2010) estalló y cambió todo. ¿Qué has aprendido en ese tramo?

El vínculo con un artista y el público se construye, no se genera de un día para el otro. Tampoco con una sola canción sonando en todos los medios. La confianza del público se genera con el paso de los años y eso es lo que pasa en esta gira y su celebración.

En tu caso es muy especial la conexión con el público...

Soy consciente de eso porque me entero y es algo que también me sucede a mí. Soy consiente porque hace 23 años que nos vamos conociendo cada día. Eso es lo que logra la construcción de un vínculo tan profundo y sincero.

En lo personal, ¿qué artista te conmueve?

Siempre sentí lo mismo por Mercedes Sosa, que es la artista que me ha conmovido toda la vida. Y el otro es Gustavo Cerati. Ambos me han sensibilizado en mi vida.

¿Ya estás trabajando en canciones nuevas?

Estoy trabajando en canciones nuevas y la idea es compartir algunos temas como singles. El año que viene me gustaría editar primero tres canciones sueltas y en la segunda mitad del año sacar el álbum completo. Creo que ese es el camino natural que va tomando mi música. Estoy trabajando en músicas nuevas que me gustaría compartir pronto. Soy un músico que no me gusta repetirme conceptualmente de un disco al otro. Si bien aún no lo tengo claro no será igual al último disco de estudio que fue “11”.

Siempre recorrés todo el país, ¿cómo ves a la gente con esta crisis que se vive?

Estoy en medio de lo que estamos todos. No soy de dar mucha opinión. Que el país está en una situación difícil no tiene que ver con la opinión de alguien o no. Ando siempre por todo el país. Siempre hay momentos amables y otros menos amables en lo social y en lo económico. Vi gente que la pasa mejor y otra que la pasa peor. Siempre veo muchas realidades. Ojalá no pasen muchos años y podamos lograr una cuestión más homogénea y más justa.