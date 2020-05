El 1 de mayo fue un día triste para Mirtha Legrand. Goldie, su hermana gemela, falleció a los 93 años y su deceso sorprendió a todo el ámbito del espectáculo. En el momento de su fallecimiento, Silvia Legrand se encontraba durmiendo la siesta. Los restos de la ex actriz fueron enterrados ayer en el cementerio Memorial de Pilar. Debido a la pandemia del coronavirus, Mirtha y la mayoría de sus familiares no pudieron despedirla. Cabe señalar, que la Chiqui no fue autorizada a salir de su casa por su médico.