“Los 15 puntos de diferencia fueron enormes, fue goleada. Mucho. Yo no creí que iba a ser tanto, pensé que iba a andar entre ocho y nueve puntos que era lo que estaban manejando las encuestas”, agregó.

Fuerte: “que en el ‘Bailando’ haya gente pelotudeando no me parece el objetivo y en la política es lo mismo”.

Sin filtro

Luego, en “El show del espectáculo”, ciclo de Ulises Jaitt que se emite por AM 1300 La Salada, se refirió sobre la posibilidad que Tinelli se sume en un futuro cercano a la política: “Me daría lo mismo. Me parece que deberían estar mas preparadas las personas que asumen la responsabilidad de hacer tal rol. A mi no me divierte que cualquier político vaya a bailar al Bailando. A mi me gusta ver a mi mujer, a Piquin, Moliniers o a Gabo. Que en el ‘Bailando’ haya gente pelotudeando no me parece el objetivo y en la política es lo mismo. Cada uno tiene que estar preparado para hacer lo que sabe hacer”. Además dijo: “No tiene condiciones. Son los políticos los que las tienen. Yo no tengo condiciones y fui militante toda la vida. Para ser locutor, por ejemplo, tenés que formarte, saber un montón de cosas. Yo creo en la preparación para todo eso”.