Oxigenación

Por otro lado, el ex Tan Biónica explicó un extraño método al que se somete para sanearse: “Me meto en la cámara hiperbárica. En el mundo deportivo se usa mucho para acelerar los tiempos de lesiones. Lo que a mí me hace es favorecer el flujo circulatorio cerebral. Es decir, desintoxico los años que tuve de locura a través de oxigenación. Me meten en esa cámara y la presurizan como un avión: esto lo hago tres veces por semana. Por mi conducta de inquieto me cuesta estar dos horas adentro del aparato, pero como me levanto muy temprano aprovecho también para hacer una siesta”, afirmó.