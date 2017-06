No tiene ningún rencor

“En algún momento estuve muy enojado, dolido más que enojado, pero ya pasó. Mis hijos están muy bien, están contentos, tienen una excelente madre. No le puedo pedir más nada a la vida. Siento que me dio mucho más de lo que alguna vez soñé”, aseguró el hijo de Palito.

Por otro lado, el dueño de la productora Underground agregó que “el rencor solo te tira para abajo y te bloquea”. “En este momento estoy en un plan, ya desde hace mucho tiempo, de disfrutar el presente y dejar las cosas del pasado atrás, y mirar para adelante principalmente”, explicó el director.

Con cierta ironía, Sabastián le recordó al Intruso que ya habían “pasado cinco años”. “Pasó de moda este tema, Jorge (por Rial), se te va a caer el rating”, tiró el productor, quien ya planea la segunda parte de la serie El marginal. Luego, Rial le preguntó si en la gala de los Martín Fierro se había saludado con Tinelli, y la respuesta fue “no”.

“No nos saludamos, no nos cruzamos. No nos evitamos, no nos vimos, pero está todo bien. La pasé bien, yo estaba muy tranquilo, saludando a la gente con la que me crucé o se acercaba a la mesa. Nos saludamos con Guillermina, pero habíamos hablado tres horas antes por los chicos (sus hijos, Dante, Paloma y Helena). “No nació de ninguno de los dos saludarnos”, agregó.