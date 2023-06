"No vamos a aceptar a Massa", el palo de Juan Grabois

“Si tenemos cuadros en nuestro campo como Mariel, como Axel (Kicillof), como Wado (de Pedro), como Maxi, como tantos otros... ¿Por qué vamos a recurrir a alguien que no solo quería meter presa a La Cámpora sino a Los Peores?” se preguntó Grabois en relación a Massa. Aún así, minutos después aseguró que "como aliado está bien".

En relación al armado de su lista propia, analizó que "tenemos que construir para el futuro, no solamente para el presente. No podemos dejar que el límite de lo posible para nuestra generación, para nuestro pueblo, el límite de lo que dicen que se puede, sea esta mierda. Si yo salgo y digo 'no nos queda otra que votar a Massa', arruinas una generación de militantes políticos y sociales”.

Grabois estuvo acompañado por Mariel Fernández, intendenta de Moreno, quien lo presentó como "la contracara de Milei". "El dice las cosas sin miedo", dijo; y valoró que "defiende la soberanía" desde "el punto de vista de los trabajadores y los más humildes de la Patria”.