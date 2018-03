Nocaut judicial

La Cámara en lo Criminal y Correccional Sala VII de la ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso de casación interpuesto por el empresario en la causa que se lo acusa por calumnias e injurias.

La Mole había pedido que Tinelli se disculpara públicamente, pero ante la negativa decidió avanzar con la causa en la Justicia.

Lo había bajado del ciclo tras acusarlo de maltratador de perros.

“Me bajó abruptamente del programa y todos los miembros del jurado comenzaron a ningunearme por mi actividad en las carreras de perros”, dijo el boxeador.

“Estoy completamente a favor de las carreras de galgos. Ustedes dicen que inyectamos a los perros, pero no es así”, afirmó, y recalcó: “Tuve la oportunidad de ir por todo el país y jamás vi un galgo maltratado, amputado o muerto”.

Absolución o condena

El abogado de Fabio Moli, Carlos Nayi, dijo que este recurso fue “un último esfuerzo (de Tinelli) para revertir una situación muy delicada que lo ubica como imputado del delito de calumnias e injurias”.

El conductor, según el letrado, enfrenta dos alternativas: la absolución, liberándolo de responsabilidad penal, o la condena. De darse esto último, deberá reparar económicamente a Moli y a su familia por haber afectado su buen nombre y honor. Sobre la denuncia, el ex púgil dijo que no está pidiendo ningún dinero. “A Tinelli, a quien lo conozco poco, sólo le reclamo que me pida disculpas por los medios y yo en el acto retiro la denuncia”, aseguró.

Moli reiteró que nunca quiso hacerle daño a Tinelli. “Me dolió que se dijeran un montón de pavadas sobre mi persona. Por eso le entablé el juicio y sabía que lo iba a ganar”, concluyó el cordobés.