Nocioni, de 37 años, no pudo revalidar el título de la Liga española con el Real Madrid, al ceder en el cuarto partido de la final frente al Valencia Basket en la Fuente de San Luis. El Chapu felicitó al Valencia por la conquista y agradeció “a la gente del Real Madrid”, que lo despidió “a lo grande”. También reconoció a su otro club de referencia en España, el Baskonia, que siempre lo hizo “sentir en casa” y en el que aprendió “muchas cosas de la vida”. “Gracias a todos los clubes, Racing, (Olimpia) Venado Tuerto, Independiente (General Pico), Manresa, Baskonia, (Chicago) Bulls, (Sacramento) Kings, Peñarol (Mar del Plata), (Philadelphia) 76ers y Real Madrid, fue un placer. Gracias a los clubes de formación. Al gran CECI de Gálvez y Unión de Santo Tomé. Ellos me dieron el amor a este deporte”, apuntó emocionado. No se olvidó de su familia ni tampoco de la selección argentina, con la que se consagró campeón olímpico en Atenas 2004. “¡Qué se puede decir de este sentimiento! Sólo que toqué el cielo con las manos”, admitió el integrante de la Generación Dorada. Se retira un grande.

17 títulos obtuvo a lo largo de su carrera

cinco de los cuales fueron con la selección nacional: Sudamericano 2001, Premundial 2001, JJ.OO. Atenas 2004, FIBA Diamond Ball 2008 y Preolímpico 2011.