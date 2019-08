Noelia Marzol lo prendió fuego a El Polaco

Desde el inicio del “Súper Bailando”, Noelia Marzol y El Polaco sostuvieron una relación muy especial que originó rumores de romance. Sin embargo, el cantante tropical admitió que está de novio con Barby Silenzi, ex participante del certamen. Tras ese anuncio, Marzol estalló contra su compañero de baile y lo mató: “El Polaco estuvo hasta el jueves pidiendo entradas (para la obra Sex que ella protagoniza) como loco porque quería venir a verme. Él me chamuyó desde el día que me conoció”. Consultada sobre cómo le cae la relación, aseveró indignada: “Me cae mal porque además me enteré de su noviazgo acá con todos ustedes. La coach sabía y no me dijo nada”.