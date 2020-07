Nora Cortiñas criticó al Gobierno por su gestión en Derechos Humanos

"En todo el país hay un desfasaje de la policía y además la jueza que dejó libre a los cuatro policías que torturaron y maltrataron a esa familia Qom en Chaco, en todas las provincias hay un desinterés por cuidar a la población. No hay excusa en la pandemia, la seguridad del pueblo no se puede abandonar a su mala suerte. Hay gatillo fácil en todo el país. Matar a un pibe porque rompió la cuarentena para ir a ver a la novia o comprar una coca no lo puedo concebir", lamentó la cofundadora de Madres, en diálogo con el ciclo radial Crónica anunciada.

Cortiñas pidió respuesta a las autoridades por el caso de Castro, el joven de 22 años cuyo paradero se desconoce desde el 30 de abril, y el crimen de Lucas Verón, quien fue asesinado a balazos durante una persecución policial en La Matanza.

"No hay nadie en el Gobierno que se conmueva para buscar intensamente a esa persona para encontrarla", se lamentó."Lo digo honestamente y con todo el dolor. Fusilan a los jóvenes por violar la cuarentena", sostuvo la dirigente en alusión a la policía.

Luego, la referente de Derechos Humanos puso la lupa en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof. "Ya debería haberle pedido la renuncia a Berni", dijo en alusión al gobernador. "La policía dirigida por Berni, ¿qué foja tiene? Miran para otro lado. Le dicen a la madre 'tu hijo está vivo y te lo voy a encontrar'. Y sigue estando en un cargo y no lo denuncia", manifestó indignada.

"Ya tendrían que haberle pedido a la renuncia. Lo que Berni hizo con la mama de Facundo es inaudito. Ir a verla especialmente para decirle tu hijo está vivo. Si está vivo, tráelo", añadió.

En otro tramo de la nota, Cortiñas opinó sobre la carta abierta de Hebe de Bonafini, titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, criticando a Alberto Fernández por su relación con empresarios y opositores. "El Presidente decide.Claro que hay un límite: si se sienta con los genocidas, bueno, seguramente protestaremos", postuló cortiñas.

"Ahora, si tiene que excluir a políticos y civiles que fueron cómplices de la dictadura cívico militar tiene que separar a medio país", argumentó en otro reportaje, concedido a Radio La Red. "Una cosa es sentarse con los genocidas, y otra, con los civiles que fueron cómplices", enfatizó.

"Yo no sé quiénes estuvieron en esa reunión", comentó en referencia a la que mantuvo el jefe de Estado el 9 de julio. "Pero puedo decir que hay ministros que participaron en asesinatos y no pasaron por la justicia el día después de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán". Si hacés una limpieza tenés que meter preso a medio gabinete, uno es Felipe Solá", sentenció en alusión a ministro de Relaciones Exteriores que fue gobernador de Buenos Aires cuando se produjo el asesinato de los militantes sociales durante una represión policial.

"No digo de este Presidente que haya medio gabinete, pero de otros mandatarios y gobiernos sí", aclaró Cortiñas. "¿Por qué te crees que no salen los archivos para decirnos que pasó con nuestros hijos e hijas desaparecidos? No salen los archivos, porque si no sale a la luz infinidad de civiles que apoyaron el golpe y que juraron el cargo que les otorgaron con las manos en la Biblia. Ahora también hay personajes que estuvieron reprimiendo", denunció. "Un ejemplo claro es qué pasó con los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. ¿Hubo alguno preso, pasaron por la Justicia? No, entonces ¿cómo hacés para decir este no viene nunca más?", concluyó.