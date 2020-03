Nora Cortiñas: "Quieren poner el estado de sitio y me asusta"

"Me preocupan cosas que pasan, la gente que no cumple y que entonces ahora quieren poner el estado de sitio que a mi me asusta y ya lo vivimos", dijo con profundo pesar Norita, quien pasa la cuarentena sola, pero con personas que la asisten constantemente.

"No queremos estado de sitio en Argentina, al contrario queremos cuidarnos de esta pandemia y respetar las normas", agregó la referente de Derechos Humanos, luego de que ayer la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dejara abierta la puerta a esa medida.

"Deseo que la gente entienda que esto es grave, es enfrentar a un enemigo sin rostro que está matando miles de personas en el mundo, tenemos que llevarnos lo mejor posible entre nosotros para que esto no avance", subrayó Cortiñas.

-> Pañuelazo blanco

Los organismos de Derechos Humanos convocaron para este martes 24 de marzo a un "pañuelazo blanco", una original iniciativa para que a través de redes sociales y desde los frentes de los domicilios particulares se compartan pañuelos, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ante la imposibilidad de realizar la tradicional marcha por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional a raíz del coronavirus.

CELS on Twitter Nos vamos preparando para un 24 sin marcha. Pero con memoria y ❤️. #PañuelosConMemoria pic.twitter.com/WUdnh7FyvN — CELS (@CELS_Argentina) March 21, 2020

Las acciones concluirán a las 19.30 con una transmisión para seguir en la web o en los canales de TV que tomen la señal, que incluirá la lectura de un documento de los organismos de derechos humanos leída por representantes de las organizaciones convocantes.

LEÉ MÁS

Micros venían de Brasil y simularon hacerlo de la costa

El Ejército monta un hospital de campaña por el coronavirus

Sabina Frederic: "El estado de sitio no está descartado"