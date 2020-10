"Nos engañaste, estúpida": el emotivo reencuentro de Oriana Sabatini con su familia

En el video, que dura casi 4 minutos, la joven se hace presente en la casa de sus padres, y la primera en verla es Catherine Fulop. “¿Qué haces acá?”, se la escucha decir a la actriz venezolana, quien luego se mostró completamente sorprendida. Inmediatamente, corrió a abrazarla, mientras la joven se sentía orgullosa por haber cumplido con su objetivo. “Nos engañaste, estúpida”, atina a decirle la intérprete en medio de risas.

Luego, y ya en complicidad con su madre, fue a buscar a Ova Sabatini, quien inmediatamente la abrazó y no la soltó por un largo tiempo. “Está llorando”, aclaró Cathy en medio del reencuentro.

Momentos después, hizo lo mismo con su hermana, Tiziana, quien estaba durmiendo en su habitación. Mientras ella descansaba, saltó a su cama, y comenzó a bailar. Cuando comprendió lo que ocurría, la joven corrió a abrazarla. El emotivo video tiene más de un millón de reproducciones en Instagram y más de cinco mil cometarios.

Oriana fue una de las primeras famosas argentinas en dar positivo de coronavirus, mientras se encontraba en Italia. “Yo tenía síntomas. Tos, me dolía mucho el cuerpo y la cabeza, sentía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora han bajado un poco los síntomas, me siento mejor. Sigo con esa sensación de cansancio, pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras, igual estoy bien en planos generales”, había contado en otro video en aquel momento.

En tanto, su familia en Argentina, Catherine, Ova, Tiziana y Bety, la mamá del actor, también pasaron por la misma situación, pero unos meses después, y a diferencia del cuadro de Oriana, requirieron internación. “Ahora no me falta el oxígeno pero tengo una sensación rara. Ya no tengo fiebre, pero sí mucho dolor de cuerpo”, contó Fulop sobre cómo llevaba el virus, tras haber estado una noche en observación. Además, le había pedido a la gente que rezara para que su familia no tuviera ninguna complicación.