En medio de la pandemia, Serpiente Negra –el nombre de fantasía que utiliza para difundir su trabajo como modelo– recibió la terrible novedad. “Un contacto me escribió, me dijo que aparecía en Poringa (la web porno) y me mandaron un link donde había muchas chicas de Neuquén. Yo nunca autoricé a utilizar mi imagen en ese sitio y con sentido pornográfico”, explicó la modelo a LMN.

Mediante el hashtag #Neuquén, en la página difundían fotos de jóvenes de la región a las que les precedían comentarios “nefastos”. “Además, daban mi identidad y opinaban de mi cuerpo cosas totalmente desagradables”, detalló Azul, quien se siente agraviada, atacada y vulnerada.

Ella se maneja mucho con las redes, por eso sabe cómo fue la maniobra. “Entraron a mi instagram, copiaron las fotos sin mi consentimiento y las publicaron en esa página cuyo perfil es de una persona que parece ser de Neuquén. Yo busqué en Poringa cómo denunciar contenido y mandé un mail donde tuve que exponerme para acreditar mi identidad, y esa persona solo creó un usuario sin mayores complicaciones para poner fotos nuestras, eso es terrible”, señaló la joven.

Azul se contactó con otras jóvenes que conocía y que también aparecían en la página porno, y juntas comenzaron a movilizarse y a comentar en sus redes la situación. Cuando la viralización llegó a los medios y se legitimó como noticia, vio que el sitio Poringa había suspendido el perfil del usuario desde el cual se habían subido las fotos de ella y de otras chicas.

“Para mí es acertado que la fiscalía intervenga y pueda hacer algo para que todas las personas afectadas podamos salir de esta situación, porque muchas quedamos vulneradas en nuestra forma de expresión. Por eso es que estoy analizando cómo hacer para que haya una compensación económica, no solo por el daño que nos generó, sino porque estuvieron lucrando con nuestra imagen”, resumió la joven.

“Además, esto es un caso de violencia contra las mujeres, donde nos vulneran e hipersexualizan, porque no tiene nada de malo nuestro arte, pero que lo tergiversen sí. Hay que ser conscientes de la utilización que les estamos dando a las redes, pero el patriarcado expuso mi trabajo de una forma que no me parece”, concluyó Azul en diálogo con LMN.

“Es un caso de violencia de género”

Las jóvenes de la región a las que les copiaron las fotos del perfil y las utilizaron en la web porno Poringa tienen dos caminos a seguir: una acción civil demandando a la firma por lucrar con su imagen, o dar con la persona que manipuló sus imágenes e iniciar una causa por violencia de género por sexualizarlas cuando esa no era la finalidad de las fotos.

Esto lo explica el abogado especialista en derecho informático Guillermo Zamora.

El letrado fue el primero en cargar contra Poringa por un caso similar que tuvo en 2005 en Trelew. Ese caso derivó en la primera pericia informática que se hizo en el país, que sorprendió hasta los jueces y generó jurisprudencia a nivel nacional de que no son causas federales sino que la competencia es de la provincia donde reside la víctima.

Primero que nada, Zamora aclara: “No hay robo ni hurto de la imagen porque está en el perfil público de la persona y solo la copian, no se llevan la imagen y vos la perdés, solo la copiaron”.

El letrado explica que sí hay delito al difundir esas imágenes y que la Justicia se tiene que “animar a pensar por afuera de la caja”. “Hay que entender, si entendemos lo que está pasando vamos a encontrar la solución”, dijo, y explicó: “La difusión de imágenes no consentidas es delito porque son imágenes íntimas que una reserva a determinada esfera y no a otra”.

Respecto de la difusión que la web porno, Zamora aclara: “Poringa gana plata por cada vez que alguien ingresa a esas imágenes, que pueden ser consentidas o no. Es un modelo de negocio millonario donde las chicas, encima que están siendo violentadas en su intimidad, no están recibiendo un peso por su imagen, que seguro se lo lleva la persona que las subió”.

Uno de los caminos alternativos que tienen por delante las víctimas es “iniciar una demanda millonaria contra Poringa porque estuvo ganando planta con su imagen, después se podrá ir contra la persona que las subió”. “Porque una vez que vos le toques el bolsillo al sitio, este va a entregar la IP desde donde se subieron”, detalla, y dice que si bien tienen un caso sólido contra el sitio, la dificultad va a estar en notificarlo.

En cuanto a la persona que armó el perfil y subió las fotos, “podría imputar un delito de violencia de género porque si lo que pretendió al descargarla y subirla fue sexualizar, es violencia de género. Capaz que eso no cubra todas las expectativas de las chicas, pero es lo que tenemos para poder pelear”.

-> La fiscalía sale a la caza de la IP de la persona que copió y subió las imágenes

La Fiscalía de Delitos Sexuales organizó a las jóvenes en tandas para poder recepcionar todas las denuncias, debido a que son alrededor de 40 casos y en épocas de pandemia se complica.

Por ahora se analiza ir por el delito de difusión de imágenes y se aguarda establecer la IP de la computadora desde la que se subieron las imágenes para tratar de dar con la persona.

