"Nos quiso voltear el poder político de Salta, más grave aún"

Más indignado aún se mostró el ex presidente del Naranja y hombre fuerte en el fútbol del club, Jorge Escaris. “Preocupado porque toda la definición no fue nada transparente, que te manden un árbitro de Córdoba (por Jonathan Correa) catalogado y puesto en la mira como uno de los más coimeros y corruptos… No entendíamos por dónde venía la mano, pero me confirmaron que ‘el arreglo’ vino por el gobierno de Salta y si no hago la denuncia formal es porque no tengo pruebas, pero es lo más grave porque esto pasa los límites de lo deportivo y del fútbol”, disparó el histórico directivo en contacto con LM Neuquén.