Novaresio plantó a Pergolini por Kusnetzoff

Mario Pergolini fue invitado al ciclo de Luis Novaresio pero lo dejaron plantado. “Me invitan a un programa y no hay nadie, ni los cámaras están”, fue el descargo del ex CQC. “Me hacen venir temprano... ¿Dónde está Novaresio?. No lo sé. Me dijeron: ‘Pegate una vuelta seis y media’, llegué seis y veinticinco y no hay nadie, no están ni prendidas las pantallas. No tendría que venir más a la tele”, agregó filoso. El plantón se produjo porque Novaresio fue a grabar PH, y se olvidaron de avisarle a Mario.