Nueva camada de periodistas

En esta oportunidad, participaron seis periodistas que trabajaron en los dos medios durante los últimos seis meses. Se trata de Sara Aedo, Katia Giacinti, Tomás Muñoz, Elena Egea, Daniel Font Thomas y Micaela González Houriet.

Una particularidad de esta tercera etapa fue que se sumó a la propuesta la FM Radio Teen.

Como en las otras ediciones, se entregó la mención especial “Dr. Herman H. T. Schroeder” en reconocimiento al “compromiso, actitud, iniciativa y destacado desempeño”. La distinción fue para Sara Aedo.

“Para nosotros es un orgullo el hecho de ya llevar tres camadas de jóvenes profesionales”, destacó el director general de LMN y LU5, Juan Schroeder, en la entrega de los diplomas de cierre del programa que se realizó el miércoles.

En este contexto, Schroeder también se refirió a los desafíos que tienen en la actualidad los medios. “Estamos todos los días diciendo que se acaba el papel, que no se acaba... Lo que nosotros hacemos no se acaba, la necesidad de generar contenidos, de ser curiosos, de estar informados y de trabajar no se acaba. Yo personalmente tengo un compromiso con eso, y lo queremos seguir llevando adelante”, enfatizó.

A su vez, ponderó el desarrollo de los jóvenes que están más identificados con la modalidad de trabajo multimedia y el enriquecimiento que les genera su vínculo con los periodistas de mayor experiencia.

“Quiero destacar la vocación de mi familia y de nuestras empresas, que siempre están generando empleo, trabajando en esto de formar gente nueva. Tratar de retenerlos y que cada día tengamos un mejor producto forma parte del ADN nuestro, por eso apostamos a los jóvenes”, concluyó el director.

Sara Aedo, Katia Giacinti, Tomás Muñoz, Elena Egea, Daniel Font Thomas y Micaela González Houriet participaron del programa.