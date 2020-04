Nueva Zelanda lo hizo: erradicó los contagios del coronavirus

Por ejemplo, algunas empresas, los establecimientos que ofrecen comida para llevar y las escuelas, tienen autorización para reabrir. Sin embargo, Ardern recordó que no existía ninguna certeza sobre el momento en que desaparezca totalmente el riesgo. Nueva Zelanda había ordenado a finales de marzo un confinamiento de cuatro semanas, que implicó también el cierre de las fronteras, la obligación de quedarse en casa, el cierre de comercios y la suspensión de todas las actividades no esenciales. El país registró 1122 casos, con 19 muertes. En las últimas 24 horas, se detectó un solo nuevo caso. La reapertura de ciertas actividades no esenciales no termina con el estricto distanciamiento social. "Estamos abriendo la economía, pero no la vida social de las personas", aclaró la premier. Se requerirá que la mayoría permanezca en casa y evite las interacciones sociales. Según Ardern, "no hay transmisión comunitaria generalizada no detectada en el país. Pero debemos permanecer vigilante si queremos mantenerlo así".