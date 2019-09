¿Nuevo amague? Laurita y Cabré están esperando su primer hijo

Actualmente, Cabré y Laurita protagonizan Departamento de soltero, una comedia que se presenta en el teatro Lola Membrives, pero por la noticia ella deberán modificar su agenda laboral.

Descargo

Ante el revuelo que se armó, Laurita se encargó de desmentir la noticia a Ángel de Brito. A través de un mensaje por Whatsapp, la bailarina le contestó: “No entiendo de dónde lo sacan, te lo juro”.

En su ciclo radial El espectador, el conductor explicó la comunicación virtual que tuvo con la rubia. “No me va a mentir. Si no, no me contesta. Creo que si Laurita estuviera embarazada no me contesta. Se hace la gila y pasa de largo”, contó De Brito ante sus compañeras en el programa de radio de CNN.

El fin de semana, en una entrevista con Implacables, le preguntaron a Cabré si con Laurita tenían planeado tener hijos, y el actor se animó a responder. “Cuando tenga que ser. ¿Qué sé yo? Creo que hoy estamos bien y cuando tenga que venir, vendrá”, sostuvo.